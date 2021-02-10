Азовские археологи рассказали о необычном средневековом горшке

Необычный средневековый горшок показали археологи из Азова. Керамический сосуд был найден при раскопках на Петровском бульваре.- Назначение таких предметов понять сложно, - рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. – Вероятно, у них было очень широкое применение в быту.Форма двуручного горшка не соответствует предметам, которые создавали гончары Азака (древнее название Азова). Специалисты предположили, что прорези посредине сосуда являются признаком принадлежности к золотоордынской культуре.В подобной посуде могли храниться как сыпучие продукты, так и жидкости.