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Азовские археологи рассказали о необычном средневековом горшке

Азовские археологи рассказали о необычном средневековом горшке
Необычный средневековый горшок показали археологи из Азова. Керамический сосуд был найден при раскопках на Петровском бульваре.

- Назначение таких предметов понять сложно, - рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. – Вероятно, у них было очень широкое применение в быту.

Форма двуручного горшка не соответствует предметам, которые создавали гончары Азака (древнее название Азова). Специалисты предположили, что прорези посредине сосуда являются признаком принадлежности к золотоордынской культуре.

В подобной посуде могли храниться как сыпучие продукты, так и жидкости.

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