Азовские археологи рассказали о необычном средневековом горшке
Необычный средневековый горшок показали археологи из Азова. Керамический сосуд был найден при раскопках на Петровском бульваре.
- Назначение таких предметов понять сложно, - рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. – Вероятно, у них было очень широкое применение в быту.
Форма двуручного горшка не соответствует предметам, которые создавали гончары Азака (древнее название Азова). Специалисты предположили, что прорези посредине сосуда являются признаком принадлежности к золотоордынской культуре.
В подобной посуде могли храниться как сыпучие продукты, так и жидкости.