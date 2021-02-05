Азовские археологи рассказали о необычном средневековом бубенчике

Необычный средневековый бубенчик показали специалисты из отдела археологии Азовского музея-заповедника. Предмет был обнаружен при раскопках могильников древнего города Азака, на улице Чапаева, 11.Более 60 захоронений нашли археологи на этом участке. В одном из них возле ног покойника лежал медный бубенчик. Погребение было создано в 14-м веке, а медный шарик был положен туда не случайно.- Захоронение сделано с применением исламских обрядов, но бубенчик связан с другими верованиями, - рассказал заведующий отделом археологии музея Андрей Масловский. – Те люди, которые хоронили умершего, не были уверены, что покойник не воскреснет и не станет вампиром.Бубенчик нужен был для того, чтобы предупредить живых о том, что мертвый поднялся из могилы и отправился высасывать кровь из местных жителей. Шарик начинал бы звенеть, оповещая людей о вампире.