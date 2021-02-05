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Азовские археологи рассказали о необычном средневековом бубенчике

Азовские археологи рассказали о необычном средневековом бубенчике
Необычный средневековый бубенчик показали специалисты из отдела археологии Азовского музея-заповедника. Предмет был обнаружен при раскопках могильников древнего города Азака, на улице Чапаева, 11.

Более 60 захоронений нашли археологи на этом участке. В одном из них возле ног покойника лежал медный бубенчик. Погребение было создано в 14-м веке, а медный шарик был положен туда не случайно.

- Захоронение сделано с применением исламских обрядов, но бубенчик связан с другими верованиями, - рассказал заведующий отделом археологии музея Андрей Масловский. – Те люди, которые хоронили умершего, не были уверены, что покойник не воскреснет и не станет вампиром.

Бубенчик нужен был для того, чтобы предупредить живых о том, что мертвый поднялся из могилы и отправился высасывать кровь из местных жителей. Шарик начинал бы звенеть, оповещая людей о вампире.

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