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Археологи в Азове нашли фрагменты редкого сосуда

Археологи в Азове нашли фрагменты редкого сосуда
Азовские археологи нашли при раскопках на Петровском бульваре фрагменты редкого сосуда - пифоса. Судя по всему, в нем хранили либо вино, либо зерно.

Как рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея заповедника Андрей Масловский, пифосы для золотоордынской эпохи (13-14-й в.в.) древнего Азова (Азака) были редкостью. В городе они не производились, а доставлялись на заказ. Фрагменты найдены в аристократическом районе золотоордынского Азака.

Фрагментов за время раскопок нашлось уже несколько десятков. Однако частей все равно не хватает, чтобы восстановить его целиком. Объем его достигает нескольких десятков литров.

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