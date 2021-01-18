Археологи в Азове нашли фрагменты редкого сосуда

Азовские археологи нашли при раскопках на Петровском бульваре фрагменты редкого сосуда - пифоса. Судя по всему, в нем хранили либо вино, либо зерно.Как рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея заповедника Андрей Масловский, пифосы для золотоордынской эпохи (13-14-й в.в.) древнего Азова (Азака) были редкостью. В городе они не производились, а доставлялись на заказ. Фрагменты найдены в аристократическом районе золотоордынского Азака.Фрагментов за время раскопок нашлось уже несколько десятков. Однако частей все равно не хватает, чтобы восстановить его целиком. Объем его достигает нескольких десятков литров.