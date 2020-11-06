Азовские археологи рассказали о древней находке неизвестного происхождения

Назначение странного предмета, найденного во время одной из раскопок, пытаются установить ученые из Азовского музея-заповедника. До сих пор специалисты не могут понять, зачем была нужна была эта вещица.Объект представляет из себя круглую воронку с выходящими из нее четырьмя трубами. Некоторые археологи предполагают, что он использовался для розлива жидкости сразу в четыре сосуда. Выяснить истинное происхождение предмета пока не удается.Вероятно, предмет использовался в быту жителями средневекового Азака. Со временем объект мог видоизмениться до неузнаваемости, из-за чего невозможно понять, зачем он был нужен.