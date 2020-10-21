Коньки из костей животных нашли азовские археологи

Коньки из костей животных, предположительно коней, обнаружили археологи Азовского музея-заповедника. О находке специалисты рассказали 23 октября.Этот вид обуви является подобием коньков нашего времени. В Средневековье люди использовали их для переправы по замёрзшей реке.В Средневековье жители Азака (прим. ред.- современный Азов) селились на берегу большой реки, поэтому коньки были незаменимой частью их повседневной жизни. Люди использовали их не только в быту, но и для развлечения.Заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский рассказал, что такие находки довольно часто встречаются в Азаке.