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Коньки из костей животных нашли азовские археологи

Коньки из костей животных нашли азовские археологи
Коньки из костей животных, предположительно коней, обнаружили археологи Азовского музея-заповедника. О находке специалисты рассказали 23 октября.

Этот вид обуви является подобием коньков нашего времени. В Средневековье люди использовали их для переправы по замёрзшей реке.

В Средневековье жители Азака (прим. ред.- современный Азов) селились на берегу большой реки, поэтому коньки были незаменимой частью их повседневной жизни. Люди использовали их не только в быту, но и для развлечения.

Заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский рассказал, что такие находки довольно часто встречаются в Азаке.
- Традиционно у археологов они называются «коньки», правда, названия берутся в кавычки, - подчеркнул специалист.

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