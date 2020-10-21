Азовские археологи нашли фрагменты водоподъемных колес 14-го века

В Азове археологи обнаружили две ножки сосуда водоподъемного колеса 14-го века. Специалисты Азовского археологического музея-заповедника нашли их в раскопе по спуску Александра Невского, 16.В 14-м веке на территории золотоордынского Азака появилось поливное земледелие с водоподъемными колесами. Большая часть сосудов, использовавшаяся на этих колесах, оказывалась за пределами жилой застройки Азака, поэтому даже фрагменты таких сосудов археологам попадаются крайне редко. Азовским археологам удалось найти две ножки дигирных сосудов, одна из которых особенно примечательна.- На ножках можно заметить полоски. И если одни из них являются следами обрезания ножом, то в другом месте - лощеные следы, что для технической керамики излишне, - рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Что удивительно, сосуды были импортными, хотя такую керамику производили и на месте. Из всех находок дигирных сосудов 99%, как правило, местного производства.Большая часть фрагментов дигирных сосудов от водоподъемных колес находится недалеко от реки. Однако, по мнению специалистов, при высоте берега более 20 метров сложно понять, как их использовали практически.