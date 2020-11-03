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Азовские археологи нашли кольца лучников золотоордынского периода

Азовские археологи нашли кольца лучников золотоордынского периода
Археологи из Азова во время раскопок нашли кольца лучников 14-го века. Об этом 4 ноября рассказали в отделе археологии Азовского музея-заповедника.

При раскопках специалисты обнаружили несколько десятков косторезных мастерских. Судя по количеству найденных производственных отходов, в период золотоордынского Азака объем производства был немаленький. Среди мастеров появлялись и косторезы узкой специализации, что нетипично для средневекового ремесла. Так, археологи нашли два участка скопления отходов от производства колец лучников, появившихся вместе с монголами в Восточной Европе.

- Эти экспонаты иллюстрируют процесс превращения сырья метоподии (пальцы) крупного рогатого скота в готовые кольца лучника, - поделился заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Судя по количеству орнаментации на них, в 14-м веке такие кольца использовали также в качестве украшений горожан.

Андрей Масловский отметил, что в Азаке отходов найдено намного больше, чем самих изделий. В ходе раскопок археологи обнаружили несколько мастерских, которые специализируются на производстве таких колец. По мнению специалиста, при таком массовом производстве должно было сохраниться намного больше готовых колец.

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