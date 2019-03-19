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В Азове археологи нашли древние захоронения

В Азове археологи нашли древние захоронения
Азовские археологи во время раскопок обнаружили два захоронения разных эпох. Как 21 марта сообщили в местном музее-заповеднике, одно из них было заложено ещё в античности, а второе – во времена Золотой Орды. Интересно, что в обоих погребениях нет никакого инвентаря.

- Второе захоронение разграбили ещё в древности. Его можно датировать первыми веками нашей эры, - рассказал научный сотрудник Александр Минаев.

Возраст находок археологи определили благодаря исследованию могильных ям и того, как лежат кости.

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