В Ростовской области участок трассы М-4 расширят до шести полос

Фото: правительство Ростовской области.

Участок трассы в Ростовской области расширят до шести полос. Об этом рассказали на сайте Правительства РФ.Это касается участка трассы с 933-го по 1 024-й километры. Он проходит по территории Каменского, Красносулинского и Октябрьского районов, городов Каменска-Шахтинского и Шахты Ростовской области. Планируется расширить больше 90 км трассы М-4 «Дон» до шести полос движения.Кроме того, специалисты обновят наружное освещение участка, барьерное и сетчатое ограждения, шумозащитные экраны в границах населенных пунктов.