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В Ростовской области участок трассы М-4 расширят до шести полос

В Ростовской области участок трассы М-4 расширят до шести полос
Участок трассы в Ростовской области расширят до шести полос. Об этом рассказали на сайте Правительства РФ.

Это касается участка трассы с 933-го по 1 024-й километры. Он проходит по территории Каменского, Красносулинского и Октябрьского районов, городов Каменска-Шахтинского и Шахты Ростовской области. Планируется расширить больше 90 км трассы М-4 «Дон» до шести полос движения.

Кроме того, специалисты обновят наружное освещение участка, барьерное и сетчатое ограждения, шумозащитные экраны в границах населенных пунктов.
Фото: правительство Ростовской области.
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