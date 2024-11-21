В Ростовской области нашли захоронения бронзового века

Фото: Комитет ОКН Ростовской области

В Ростовской области во время строительства нашли могильник бронзового века. Захоронение древних людей обнаружили в поселке Реконструктор Аксайского района.Владельцы участков сами обратились с просьбой провести раскопки на их территории. Так как на этом месте находился древний курган, раскопки были просто необходимы.Во время работ археологи обнаружили курганную насыпь, которая была возведена в эпоху раннего бронзового века над погребением представителей ямной культурно-исторической общности. Кроме того, в насыпи были найдены останки людей, живших в среднем (катакомбная культурно-историческая общность) и позднем (срубная культурно-историческая общность) бронзовом веках. Помимо скелетов древних людей, археологи также обнаружили серию более поздних безынвентарных погребений.Как сообщили в Комитете по охране объектов культурного наследия Ростовской области, курганный могильник «Реконструктор VI» представляет собой объект археологического наследия федерального значения и находится под охраной с 1992 года.Сейчас ведутся полевые работы. После завершения раскопок все обнаруженные материалы будут тщательно изучены в лаборатории с привлечением специалистов в области реставрации, антропологии, остеологии и других наук.