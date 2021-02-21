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Археологи из Азова рассказали о необычном средневековом кувшине

Археологи из Азова рассказали о необычном средневековом кувшине
Необычный средневековый кувшин показали азовские археологи. Сосуд привезен из городов юго-восточного Крыма, но был найден при раскопках древнего Азака.

Назначение предмета неизвестно до сих пор. Особенностью узкогорлого кувшина является его внутреннее покрытие — зеленая глазурь. Она делает сосуд водонепроницаемым.

- Изобретение подобного покрытия стало настоящей революцией в средневековом гончарном производстве, - отметил заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Непонятно почему оно было нанесено внутри кувшина, ведь в большинстве случаев глазурь покрывала сосуд снаружи - для красоты.

Специалисты продолжают пытаться установить, для чего именно использовалась необычная находка.

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