Азовские археологи рассказали о средневековом медном кувшине

Археологи в Азове Ростовской области рассказали о найденном медном кувшине. Сосуд датируется 14-м веком и является типичным представителем этого типа посуды. Находку сделали во время раскопок на улице Чехова.Как правило, исследователи находят небольшие фрагменты посуды, которые позволяют в лучшем случае лишь определить тип предмета, но не его форму. Находки же целых и довольно больших экспонатов являются случайными. Данный сосуд в 14-м веке был специально выброшен. Археологи предполагают, что его применяли в ходе какого-то ритуала, так что дальше им пользоваться было нельзя.