Азовские археологи рассказали о средневековом медном кувшине
Археологи в Азове Ростовской области рассказали о найденном медном кувшине. Сосуд датируется 14-м веком и является типичным представителем этого типа посуды. Находку сделали во время раскопок на улице Чехова.
- Судя по археологическим находкам, можно предположить, что в средневековом Азаке горожане, даже богатые, пользовались только керамической посудой. Но это не так, - рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. Деревянная посуда не сохранилась, так что мы не знаем, сколько её было, а медную в те времена просто утилизировали.
Как правило, исследователи находят небольшие фрагменты посуды, которые позволяют в лучшем случае лишь определить тип предмета, но не его форму. Находки же целых и довольно больших экспонатов являются случайными. Данный сосуд в 14-м веке был специально выброшен. Археологи предполагают, что его применяли в ходе какого-то ритуала, так что дальше им пользоваться было нельзя.