Анастасию Костенко заподозрили в пятой беременности

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Ростовчанку Анастасию Костенко подозревают в беременности. Видеоролик, где у нее виден живот опубликован 15 декабря.На носу новогодние праздники. Семья костенко решила как следует готовиться. Всей семьей она нарядили елку.- Есть в этом процессе свое волшебство и мне больше нравится придумывать все самим,- пишет Костенко.В комментариях пользователи заметили, что Анастасия поправилась, через футболку виден небольшой живот. Некоторые предположили, что девушка ждет пятого ребенка. Однако официально о беременности она не сообщала.Напомним, накануне девушка высказывалась о пятой беременности. Костенко заявила, что не против пятого ребенка.Анастасия Костенко родилась и выросла в Сальске Ростовской области. Она обрела широкую известность благодаря победе в конкурсе красоты «Мисс мира – 2014». В 2017 году девушка вышла замуж за Дмитрия Тарасова, который ранее был женат на Ольге Бузовой. У них родились четверо детей: две дочери и два сына.