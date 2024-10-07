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Анастасия Костенко «оживила» себя маленькую с помощью искусственного интеллекта

Анастасия Костенко «оживила» себя маленькую с помощью искусственного интеллекта
Уроженка Ростовской области опубликовала видео, где ее настоящая версия обнимает себя в шестилетним возрасте. Ролик девушка разместила 7 октября в соцсетях.

Костенко решила предаться воспоминаниям из детства и «оживить» себя в шестилетнем возрасте. В этом ей помог искусственный интеллект. С помощью него фото начало двигаться.

- Не игнорируйте этого радостного, чистого и светлого ребенка внутри себя, - пишет Костенко.

Пользователи в комментариях добавили, что Анастасия была милым ребенком, однако с возрастом стала только краше.

Анастасия Костенко – уроженка Сальска Ростовской области. Она получила известность благодаря победе в конкурсе красоты «Мисс мира – 2014». В 2017 году девушка вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. В браке у них родились четверо детей: две дочери и два сына. Недавно супруги задумались о пополнении в семье и обсуждают возможность рождения пятого ребенка.
Фото: СоцСети
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