Анастасия Костенко «оживила» себя маленькую с помощью искусственного интеллекта

Фото: СоцСети

Уроженка Ростовской области опубликовала видео, где ее настоящая версия обнимает себя в шестилетним возрасте. Ролик девушка разместила 7 октября в соцсетях.Костенко решила предаться воспоминаниям из детства и «оживить» себя в шестилетнем возрасте. В этом ей помог искусственный интеллект. С помощью него фото начало двигаться.- Не игнорируйте этого радостного, чистого и светлого ребенка внутри себя, - пишет Костенко.Пользователи в комментариях добавили, что Анастасия была милым ребенком, однако с возрастом стала только краше.Анастасия Костенко – уроженка Сальска Ростовской области. Она получила известность благодаря победе в конкурсе красоты «Мисс мира – 2014». В 2017 году девушка вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. В браке у них родились четверо детей: две дочери и два сына. Недавно супруги задумались о пополнении в семье и обсуждают возможность рождения пятого ребенка.