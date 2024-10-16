Анастасия Костенко экстремально похудела, пока лежала в больнице

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Анастасия Костенко экстремально похудела в больнице спустя неделю. Об этом она сообщила в соцсетях 15 октября.Напомним, еще неделю назад ростовчанка с сыном Ярославом попали в больницу. Ребенку и Анастасии была необходима помощь врачей. Позже девушке поставили диагноз – острый бронхит и анемия.- Надо искать во всем позитив. Например, за неделю стресса я потеряла 4 килограмма, - рассказала девушка.Анастасия Костенко родилась и выросла в Сальске Ростовской области. Она стала известной благодаря победе в конкурсе красоты «Мисс мира – 2014». В 2017 году девушка стала женой футболиста Дмитрия Тарасова, ранее он был женат на Ольге Бузовой. В браке у них появились четверо детей: две дочери и два сына. Недавно супруги решили завести пятого ребенка.