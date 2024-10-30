Анастасия Костенко поздравила трехлетнего сына с днем рождения

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Ростовчанка Анастасия Костенко трогательно поздравила своего сына с днем рождения. Видеоролик с поздравлением девушка разместила 30 октября в своих соцсетях.Вместе с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым, Анастасия устроила семейную съемку. На руках девушка держит новорожденного сына.- Сынок, любимый Лешенька, спасибо Богу за тебя, за новые эмоции и чувства. Будь счастлив и здоров, а остальное у тебя с нашей помощью будет. Люблю тебя до бесконечности. Твоя мама, - пишет Костенко.Молодая мама нередко слышала, что любовь к дочери и сыну разная. Однако со временем Анастасия поняла, что любит всех детей одинаково. Однако любовь сына к маме удивительна - «растущий мужчина» дарит ей нежность и заботу.Анастасия Костенко родилась и выросла в Сальске Ростовской области. Она получила известность благодаря победе в конкурсе красоты «Мисс мира – 2014». В 2017 году девушка вышла замуж за Дмитрия Тарасова. В браке у них родились четверо детей: две дочери и два сына.