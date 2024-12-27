Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов раскрыли секрет о пополнении в семье
Супруги Анастасия Костенко и Дмитрий тарасов расскрыли секрет о пополнении в семье. Новость они сообщили 26 декабря в соцсетях.
Питомца назвали именем - Шерри. Анастасия рассказала, что уже с первых дней в доме питомец начал ходить на пеленку. Больше всего покупке рады дети - мальтипу буквально "считывает" их настроение и пытается поддержать если ребята грустят.
- Это мечта наших девочек и сына. Эмми (бывший питомец) ненавидела детей и я говорила, что больше никогда на это не соглашусь,- пишет Костенко.
К счастью, в этот раз семье попалась хорошая заводчица, которая воспитала щенят.