Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов раскрыли секрет о пополнении в семье

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Супруги Анастасия Костенко и Дмитрий тарасов расскрыли секрет о пополнении в семье. Новость они сообщили 26 декабря в соцсетях.Питомца назвали именем - Шерри. Анастасия рассказала, что уже с первых дней в доме питомец начал ходить на пеленку. Больше всего покупке рады дети - мальтипу буквально "считывает" их настроение и пытается поддержать если ребята грустят.- Это мечта наших девочек и сына. Эмми (бывший питомец) ненавидела детей и я говорила, что больше никогда на это не соглашусь,- пишет Костенко.К счастью, в этот раз семье попалась хорошая заводчица, которая воспитала щенят.