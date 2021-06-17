Дмитрий Тарасов рассказал, как чуть не потерял Анастасию Костенко

Ростовчанка Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов уже три года счастливы в браке. Супруги воспитывают двух дочерей и ждут сына. Кажется, будто все в их семье идеально. Но на самом деле пара и вовсе могла не сложиться.По словам Дмитрия, в начале отношений между ними было много недопонимания. Не единожды возлюбленные были на грани расставания.– Настя сомневалась в моих намерениях, в моей серьезности по отношению к ней. В какой-то момент она просто написала: «Нам не нужно больше видеться». Даже не позвонила и не объяснила ничего, – вспоминает Тарасов.Но Дмитрий оказался настойчив. Он собрался с мыслями, несмотря ни на что, приехал к возлюбленной, и они договорились начать все с чистого листа.Как только Дмитрий и Анастасия официально объявили об отношениях, их накрыло волной хейта. Тем не менее их отношениям удалось выстоять и вылиться в крепкий союз.