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Ростовчанка Анастасия Костенко и ее муж Дмитрий Тарасов раскрыли пол их будущего ребенка

Ростовчанка Анастасия Костенко и ее муж Дмитрий Тарасов раскрыли пол их будущего ребенка
Ростовчанка Анастасия Костенко и ее муж Дмитрий Тарасов раскрыли пол их будущего ребенка. Об этом молодые родители рассказали на своих страницах в «Инстаграме».

Перед рождением второго малыша Костенко и Тарасов устроили в его честь вечеринку для друзей и близких. Для гостей приготовили представления аниматоров, сладкие угощения и пышно наряженную фотозону. Кульминацией вечера стало выступление супругов. Они наконец признались, что ожидают вторую девочку.

– Я очень счастлива, всегда мечтала о погодках-доченьках. Я рада, что поделилась и умножила эту приятную новость, – сообщила Костенко после мероприятия.

Напомним, модель из Ростовской области Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов поженились два года назад. У них уже есть один совместный ребенок – дочка Милана.

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