Ростовчанка Анастасия Костенко и ее муж Дмитрий Тарасов раскрыли пол их будущего ребенка



Ростовчанка Анастасия Костенко и ее муж Дмитрий Тарасов раскрыли пол их будущего ребенка. Об этом молодые родители рассказали на своих страницах в «Инстаграме».



Перед рождением второго малыша Костенко и Тарасов устроили в его честь вечеринку для друзей и близких. Для гостей приготовили представления аниматоров, сладкие угощения и пышно наряженную фотозону. Кульминацией вечера стало выступление супругов. Они наконец признались, что ожидают вторую девочку.



– Я очень счастлива, всегда мечтала о погодках-доченьках. Я рада, что поделилась и умножила эту приятную новость, – сообщила Костенко после мероприятия.



Напомним, модель из Ростовской области Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов поженились два года назад. У них уже есть один совместный ребенок – дочка Милана.