Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко раскрыли имя младшего сына

Фото: соцсети Анастасии Костенко.

Модель из Ростовской области Анастасия Костенко с мужем Дмитрием Тарасовым рассказали, какое имя выбрали для младшего сына. Известная семья назвала мальчика в честь его дедушки — Ярославом.Ребенок родился в середине февраля 2024 года. Больше месяца пара спорила и не могла подобрать имя малышу. В комментариях к постам в соцсетях Анастасии Костенко подписчики предлагали имя отца Анастасии. Однако Дмитрий Тарасов не торопился соглашаться на имя тестя. В середине марта футболист уточнил, что они с женой еще не выбрали имя.Помимо полуторамесячного Ярослава, Дмитрий и Анастасия воспитывают еще троих детей: 5-летнюю Милану, 4-летнюю Еву и 2-летнего Алексея. Первого сына семья назвала в честь отца футболиста.