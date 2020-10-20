В Ростове упала цена на мороженую рыбу, а мясо и молочка снова подорожали

В Ростове-на-Дону уже несколько месяцев держится самая высокая цена на молочные продукты среди всех муниципалитетов региона. Новые данные о стоимости продуктов из покупательской корзины опубликовали на портале Росстата.В донской столице наиболее дорогими товарами продолжают оставаться молочные изделия. Например, килограмм творога в ростовском магазине стоит примерно 334 рубля, это выше среднего ценника по области на 18 рублей. За сыр дончане в среднем отдают 532 рубля, за молоко - 86 рублей, а килограмм маргарин выходит на 127 рублей.В копеечку обходится ростовчанам мясо. Так, цена охлаждённых кур варьируется в пределах 132 рублей, а стоимость баранины за килограмм достигает 430 рублей, что превышает минимальный чек в 60 рублей. Однако совсем недорого можно купить в городе свинину и говядину, их цена достигает 265 и 340 рублей соответственно.Кроме того, в Ростове самые высокие цены на подсолнечное масло (119 рублей), пшено (57 рублей за килограмм), хлеб (53 рубля) и соль (14 рублей).Стоит отметить, что в донской столице снизилась стоимость мороженой рыбы, которая на протяжении нескольких месяцев была самой дорогой в регионе. Теперь за килограмм этого товара можно отдать 168 рублей, что всего на четыре рубля выше средней цены.