За месяц в Ростовской области подскочили цены на мясо и куриные яйца

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области резко выросли в цене куриные яйца, мясо и сливочное масло. Разницу в стоимости можно увидеть в отчетах Ростовстата за сентябрь и октябрь.Ценник на яйца подскочил на 12 рублей (или 14,5%). Вместо 83 рублей за десяток теперь попросят 95. Килограмм сливочного масла в сентябре обходился жителям Дона в среднем в 703 рубля. А в октябре его продавали по 711 рублей. Килограмм творога подорожал на 3 рубля, до 395.Свинину стали продавать на 10 рублей дороже (в октябре - 371 рубль), говядину - на 7 рублей (499 рублей), а курицу - на 5 рублей (230 рублей вместо 225). Меньше всего подорожала баранина - всего на 3 рубля. Килограмм этого мяса можно купить за 553 рубля.Также увеличилась стоимость шлифованного риса (103 рубля вместо 93). Резкий скачок зафиксировали в цене на томаты. В октябре их стали продавать на 46 рублей дороже (или 45%). Килограмм помидоров обходится жителям Ростовской области в 148 рублей. Очевидно, рост цены связан с сезонностью этого продукта.