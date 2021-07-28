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На 7 миллиардов рублей пополнится бюджет Ростовской области

На 7 миллиардов рублей пополнится бюджет Ростовской области

Бюджет Ростовской области пополнится на 7 миллиардов рублей. Об этом 29 июля на заседании Законодательного собрания сообщила глава регионального министерства финансов Лилия Федотова.

Большую часть новых поступлений область заработала самостоятельно - около 4 миллиардов рублей - благодаря налогу на прибыль и новой упрощённой системе налогообложения.

- Очевидно, что рост налоговых поступлений в бюджет свидетельствует о том, что экономический комплекс справился с основными угрозами и потерями от ковидных ограничений, - прокомментировал спикер донского парламента Александр Ищенко. - Сегодня мы наблюдаем положительную динамику практически во всех сферах и отраслях экономики Дона. В целом экономика справляется с вызовами времени.

Ещё 3 миллиарда регион получил от государства как бонус за успешное достижение целей, поставленных на 2020 год. Более 500 миллионов уже поступило в бюджет. Из них 400 пойдут на поддержку обманутых дольщиков и 100 - на развитие промышленности.

Деньги не пропадут даром. Их освоение уже запланировано. Больше всего потратят на ЖКХ. На 2,1 миллиарда проспонсируют объекты водоснабжения и газификации в 17 муниципалитетах области.

Около 600 миллионов выделят на завершение строительства моста на улице Малиновского. Частично он открылся 30 июля.

Больше 218 миллионов пойдёт на борьбу с COVID-19. Это и модернизация лабораторий, и новые передвижные фельдшерско-акушерские пункты в отдалённых местах региона.

Кроме того, на Дону впервые выделены деньги на оснащение ресурсных классов. В них будут учиться дети с расстройствами аутистического спектра.

- В 2021 году из средств, предназначенных на исполнение наказов избирателей, выделили более 11 миллионов на создание 13 ресурсных классов, - сообщил Александр Ищенко. – Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, идущих в школу, ежегодно растет очень сильно. Нам нужны специалисты и материальная база для их обучения. Поэтому к 2023 году бы уже закладываем ежегодную сумму в три раза больше – 34,2 миллиона.

Также почти за 50 миллионов сделают капитальный ремонт школы № 44. На автомобили для центра детей-сирот выделят 37 миллионов, 20 пойдут на строительство трёх детских садов и школьного спортзала.

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