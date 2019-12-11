В Заксобрании Ростовской области утвердили рекордный бюджет на 2020 год



Депутаты донского Законодательного собрания во втором чтении утвердили проект областного бюджета. В 2020 году расходная часть составит 204 миллиарда рублей, что на 20 миллиардов больше, чем в 2019-м.



На заседании присутствовали губернатор Ростовской области Василий Голубев и прокурор Юрий Баранов. С основным докладом выступила министр финансов донского региона Лилия Федотова. Она отметила, что ко второму чтению благодаря поправкам депутатов бюджет увеличился более чем на 2 миллиарда рублей.



- Часть расходов на социальную сферу составит порядка 70% от общей суммы. Сюда включили такие новые статьи как обновление технической базы сельских школ, субсидии на цифровизацию учебных заведений, закупку оборудования для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, - отметила Лилия Федотова. - Важным пунктом являются земельные сертификаты, которые помогут многодетным семьям приобрести участки для постройки жилья. Только на эту статью в бюджете предусмотрено около 136 миллиардов рублей.



Новые субсидии на социальную сферу распределены в соответствии с направлениями доходов за счёт всех источников — областных и федеральных. В первую очередь будут реализованы региональные проекты, которые позволят достичь целей нацпроектов. Основные статьи — это качественные дороги, здравоохранение и демография. На их финансирование в ближайшие три года направлено более 77 миллиардов рублей.



Следующим перед собравшимися выступил прокурор Ростовской области Юрий Баранов. По его словам, в 2019 году было выявлено более 80 тысяч нарушений федерального законодательства. Он добавил, что более половины — нарушения в сфере здравоохранения, жилищных прав и оплаты труда.



В своём докладе Юрий Баранов остановился на теме ущемления среднего и малого бизнеса. За ушедший год прокуратурой было исключено порядка 300 незаконных проверок предпринимателей. Также он отметил, что уровень раскрываемости преступлений держится на одном уровне — примерно 55%.



В завершении заседания депутаты Законодательного собрания приняли несколько областных законопроектов. Так, в донском регионе появится лесопарковый пояс. Министр природных ресурсов и экологии Михаил Фишкин рассказал, что зелёная зона появится в Ростове, Новочеркасске, Батайске, а также Мясниковском, Азовском и Родионово-Несветайском районах.