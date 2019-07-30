Бюджет Ростовской области в 2019 году вырос на 5 миллиардов рублей



На 11-ом заседании Законодательного собрания Ростовской области, которое состоялось 25 июля, заместитель губернатора, министр финансов Лилия Федотова отметила пополнение регионального бюджета на 5 миллиардов рублей. При этом львиная доля этой суммы – доходы области, и только пол миллиарда поступили из федерального уровня.



Это позволяет использовать дополнительные деньги и направлять их на самые значимые сферы, которые требуют финансирования в первую очередь. Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко рассказал, что средства пойдут на оплату труда, строительство и ремонт дорожного полотна.



-На повышение зарплаты для работников социальной сферы направят 2 миллиарда рублей. Прибавку получат преподаватели, воспитатели в детских садах, врачи… Помимо этого, около 1,2 миллиарда рублей, полученных от налоговых сборов на нефтепродукты, обеспечат строительство новых и ремонт старых дорого по всему региону, - прокомментировал Александр Ищенко.

Кроме того, деньги перераспределять среди наиболее значимых сфер: образование, физическая культура и спорт, здравоохранение. Предусмотрено финансирование на строительство двух школ, рассчитанных на 600 мест, в Никлоновском районе и городе Шахты. Не останется без внимания и ростовский стадион «Олимп», на реконструкцию которого только в 2019 году направят 12 миллионов рублей.



На заседании министр финансов Лилия Федотова представила отчет об исполнение бюджета за 2018 год. По ее словам у Ростовской области появилось еще больше возможностей для реализации государственных программ.



- Профицит бюджета в прошлом году составил 8,6 миллиардов рублей. Эти деньги служат крепкой базой для осуществления с 2019 года национальных проектов, чтобы обеспечить уровень софинансирования к средствам, выделяемым из федерального уровня, - добавила министр.



Стоит упомянуть, что бюджет в прошлом, 2018 года был исполнен по 22 государственным программам. При этом 10 из них - направлены на развитие социальных сфер. На реализацию программ выделили 115 миллиардов рублей.