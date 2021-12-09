Жуткому пожару на складе лакокрасочных материалов в Ростове присвоен третий ранг опасности

Фото: заводы.рф

Пожару на складе лакокрасочных материалов в Ростове присвоен повышенный третий ранг опасности. Завод загорелся вечером 11 декабря в переулке 1-м Машиностроительном, 21.Сообщение о возгорании поступило около 17 часов. Охвачено огнем оказалось все здание склада в плане 70х20. Это примерно 1 680 квадратных метров. Сейчас спасатели борются с огнем.- Тушение разбито на два боевых участка. На месте пожара работают 74 человека и 22 единицы техники, - сообщили в МЧС по Ростовской области.В связи с тем, что в огне оказалась огромная площадь, пожару был присвоен третий ранг опасности. По предварительной информации, жертв среди рабочих и огнеборцев нет.Известно, что в огне оказалась компания «Эмпилс». Это крупнейший российский производитель декоративных лакокрасочных покрытий и оксида цинка.