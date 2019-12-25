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В Ростове женщину осудили за содействие терроризму

В Ростове женщину осудили за содействие терроризму
В Ростове-на-Дону вынесли приговор женщине, обвиняемой в содействии терроризму. Вере А. назначили восемь лет колонии особого режима.

В январе 2019 года она, находясь в Сальске, перечислила почти 300 тысяч рублей мужчине, объявленному в федеральный розыск. Он числится членом запрещённой на территории России террористической организации «Исламское государство».

Приговором Южного окружного военного суда Веру А. признали виновной. Ей назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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