В Ростове женщину осудили за содействие терроризму



В Ростове-на-Дону вынесли приговор женщине, обвиняемой в содействии терроризму. Вере А. назначили восемь лет колонии особого режима.



В январе 2019 года она, находясь в Сальске, перечислила почти 300 тысяч рублей мужчине, объявленному в федеральный розыск. Он числится членом запрещённой на территории России террористической организации «Исламское государство».



Приговором Южного окружного военного суда Веру А. признали виновной. Ей назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.