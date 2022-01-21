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В колонию Ростовской области пытались перебросить телефоны

В колонию Ростовской области пытались перебросить телефоны

В Константиновске «запрещенку» пытались передать осужденным в исправительную колонию № 5. «Курьеров» засекли 24 января. Об этом сообщили в ГУФСИН России по Ростовской области.

Неизвестный перебросил через ограждение на территорию ИК сверток. Посылку сотрудники ФСИН поймали, но сам доставщик успел убежать. Внутри свертка охранники нашли шесть мобильных телефонов, две пары наушников и восемь зарядок. Полицейские изъяли запрещенные предметы. Личность злоумышленника устанавливается.

Если неизвестного «курьера» поймают, ему грозит штраф до пяти тысяч рублей.
Фото: ГУФСИН России по Ростовской области
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