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На Дону пытались перебросить телефоны и дрожжи в колонию

На Дону пытались перебросить телефоны и дрожжи в колонию
В Ростовской области пытались перебросить телефоны, зарядки и дрожжи в исправительную колонию. Свертки с «запрещенкой» нашли в ИК-5 в городе Константиновске 1 августа.

Сотрудники исправительного учреждения увидели подозрительного человека рядом с территорией колонии. Правоохранители направились к нему, когда мужчина перебросил через забор несколько свертков. Неизвестный, увидев охранников, бросился бежать. Задержать «курьера» не удалось, а свертки сотрудники ИК забрали, чтобы провести осмотр.

Оказалось, что на территорию колонии перебросили «запрещенку»: восемь мобильных телефонов, две пары наушников, десять зарядок и шесть сим-карт. Кроме того, среди техники правоохранители нашли шесть пачек дрожжей, из которых заключенные могут изготовить алкоголь.

Если доставщика посылки найдут, ему грозит штраф до пяти тысяч рублей.

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