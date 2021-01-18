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В исправительную колонию в Новочеркасске пытались перебросить мобильные телефоны

В исправительную колонию в Новочеркасске пытались перебросить мобильные телефоны
В Новочеркасске задержали парня, пытавшегося перебросить мобильные телефоны на территорию колонии. Происшествие случилось 18 января на улице Макаренко, 60.

Сотрудники исправительного учреждения № 14 увидели 26-летнего парня, когда он пытался перебросить «запрещенку» на режимную территорию. Его задержали и провели досмотр, в ходе которого обнаружили три свертка, обмотанных скотчем. В них находились девять мобильных телефонов.

По информации ГУФСИН по Ростовской области, материалы проверки по факту случившегося будут направлены в мировой суд Новочеркасска.

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