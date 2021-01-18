В исправительную колонию в Новочеркасске пытались перебросить мобильные телефоны

В Новочеркасске задержали парня, пытавшегося перебросить мобильные телефоны на территорию колонии. Происшествие случилось 18 января на улице Макаренко, 60.Сотрудники исправительного учреждения № 14 увидели 26-летнего парня, когда он пытался перебросить «запрещенку» на режимную территорию. Его задержали и провели досмотр, в ходе которого обнаружили три свертка, обмотанных скотчем. В них находились девять мобильных телефонов.По информации ГУФСИН по Ростовской области, материалы проверки по факту случившегося будут направлены в мировой суд Новочеркасска.