Спасатели предупредили ростовчан о рисках возникновения бытовых пожаров. Об этом 26 октября рассказали в городском ГО и ЧС.Спасатели предупреждают донских жителей о том, что с наступлением отопительного периода, увеличивается риск возникновения бытовых пожаров. Причинами загораний в жилых помещениях чаще всего являются нарушения правил пожарной безопасности при использовании отопительного оборудования, сообщают в управлении по делам ГО и ЧС города Ростова-на-Дону.Спасатели просят ростовчан соблюдать простые правила пожарной безопасности.При обнаружении первых признаков утечки газа или пожара незамедлительно звоните по телефону: «04» или 112».