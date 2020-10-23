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Спасатели предупредили ростовчан о рисках возникновения бытовых пожаров

Спасатели предупредили ростовчан о рисках возникновения бытовых пожаров
Спасатели предупредили ростовчан о рисках возникновения бытовых пожаров. Об этом 26 октября рассказали в городском ГО и ЧС.

Спасатели предупреждают донских жителей о том, что с наступлением отопительного периода, увеличивается риск возникновения бытовых пожаров. Причинами загораний в жилых помещениях чаще всего являются нарушения правил пожарной безопасности при использовании отопительного оборудования, сообщают в управлении по делам ГО и ЧС города Ростова-на-Дону.

Спасатели просят ростовчан соблюдать простые правила пожарной безопасности.

При обнаружении первых признаков утечки газа или пожара незамедлительно звоните по телефону: «04» или 112».

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