Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Ростове

Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Ростове
В донской столице ожидается высокая пожароопасность. Чрезвычайная опасность пожаров ожидается с 7 по 9 сентября, сообщает городское управление ГО и ЧС.

Пожары возможны по всей территории Ростовской области, а также в черте города Ростова-на-Дону. В это время возможно возникновение ЧС и других происшествий.

В период чрезвычайной пожароопасности не стоит разжигать костры, бросать непотушенные окурки и сигареты на растительность.

В случае возникновения пожара, звоните по номеру: 101.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.