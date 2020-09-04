Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Ростове

В донской столице ожидается высокая пожароопасность. Чрезвычайная опасность пожаров ожидается с 7 по 9 сентября, сообщает городское управление ГО и ЧС.Пожары возможны по всей территории Ростовской области, а также в черте города Ростова-на-Дону. В это время возможно возникновение ЧС и других происшествий.В период чрезвычайной пожароопасности не стоит разжигать костры, бросать непотушенные окурки и сигареты на растительность.В случае возникновения пожара, звоните по номеру: 101.