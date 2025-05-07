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Российский банк выпустил карту к 9 Мая в уникальном дизайне

Российский банк выпустил карту к 9 Мая в уникальном дизайне
В преддверии 80-летия Победы ВТБ выпустил лимитированную серию дебетовых банковских карт – их всего 500 тысяч. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Карта выполнена в белом дизайне с переливающимися серебристыми голубями. Изображение парящих голубей олицетворяет мирную жизнь, которая стала возможна благодаря подвигу нашего народа во время Великой Отечественной войны.

Георгий Горшков отметил, что банк запланировал к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне более 80 инициатив и проектов по всей России.
Фото: ВТБ.
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