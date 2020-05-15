На Дону сгорела летняя кухня
Фото для иллюстрации: khersonline.net
В Ростовской области произошёл пожар в летней кухне. Инцидент случился в слободе Кудиновка 18 мая. Постройка на улице Победы загорелась примерно в 6 часов.
- Огонь охватил площадь 32 квадратных метра, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - К тушению привлекали четыре человека личного состава и две единицы техники.
На то, чтобы справиться с возгоранием, понадобилось около 20 минут. К счастью, в результате пожара ни один человек не пострадал.