На Дону сгорела летняя кухня

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В Ростовской области произошёл пожар в летней кухне. Инцидент случился в слободе Кудиновка 18 мая. Постройка на улице Победы загорелась примерно в 6 часов.На то, чтобы справиться с возгоранием, понадобилось около 20 минут. К счастью, в результате пожара ни один человек не пострадал.