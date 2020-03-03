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Баня горела в Ростовской области

Баня горела в Ростовской области
В Зимовниковском районе Ростовской области произошёл пожар в бане. Горела постройка в хуторе Озёрском. Огонь охватил постройку на улице Приозёрской 4 марта около 0:30.

Очевидцы сразу вызвали на место пожарных. Пламя охватило площадь шесть квадратных метров.

- К тушению привлекали восемь человек личного состава и две единицы техники, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - В результате пожара ни один человек не пострадал.

Справиться с огнём удалось примерно за полчаса. Причина пожара устанавливается.

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