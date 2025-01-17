Клиенты ВТБ удвоили объем покупок на праздниках

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На новогодних каникулах клиенты ВТБ совершили 120 млн покупок, потратив при этом почти 124 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом объем трат и количество покупок в праздники выросли в 2 раза – об этом свидетельствует анализ транзакционной активности клиентов ВТБ. При этом средний чек увеличился всего на 4%.Самыми популярными категориями по количеству транзакций стали:∙ Супермаркеты – в этой категории клиенты совершили более 67 млн покупок и потратили 53 млрд рублей.∙ Транспорт – на поездки клиенты потратили 12 млрд рублей и платили картой более 16,6 млн раз.∙ Рестораны и кафе – клиенты ВТБ совершили более 12 млн оплат и потратили 10 млрд рублей.∙ Медицина, здоровье и красота – на эту категорию клиенты потратили 7,7 млрд рублей и совершили более 5,7 млн оплат.∙ Развлечения и хобби – в этой категории клиенты ВТБ оплатили более 3,7 млн раз и потратили 5,2 млрд рублей.В новогодний сезон выросли спрос и траты на путешествия. Например, на бронирование отелей, лагерей и кемпингов в новогодние каникулы спрос вырос примерно в полтора раза, а траты - более чем вдвое, до 1 млрд рублей.В популярных российских направлениях для новогоднего отдыха среди клиентов ВТБ — Калининграде, Сочи, Санкт-Петербурге, Казани и Москве — траты на туризм, посещение кафе и ресторанов значительно возросли. В среднем расходы на эти категории увеличились почти в два раза, а спрос на них поднялся в диапазоне от 1,5 до 2 раз.Средний чек в этих городах составил 1 407 рубль. Наибольшая сумма зафиксирована в Сочи – 1 548 рублей. Далее следуют Москва – 1 419 рублей, Санкт-Петербург – 1 244 рубля, Казань – 971 рубль и Калининград – 940 рублей.В сфере развлечений спрос и расходы в большинстве из самых туристических городов также выросли в 1,5–2 раза.«Помимо традиционного всплеска спроса на покупки в супермаркетах и ресторанах в новогодние каникулы, мы фиксируем двукратное увеличение трат на транспорт и путешествия. Это связано с активным развитием внутреннего туризма: многие выбирают горнолыжные курорты или популярные направления внутри страны. Праздники становятся отличным поводом открыть для себя новые места, осмотреть достопримечательности и порадовать себя покупками», - прокомментировал результаты исследования Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.