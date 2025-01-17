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Клиенты ВТБ удвоили объем покупок на праздниках

Клиенты ВТБ удвоили объем покупок на праздниках
На новогодних каникулах клиенты ВТБ совершили 120 млн покупок, потратив при этом почти 124 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом объем трат и количество покупок в праздники выросли в 2 раза – об этом свидетельствует анализ транзакционной активности клиентов ВТБ. При этом средний чек увеличился всего на 4%.

Самыми популярными категориями по количеству транзакций стали:

∙ Супермаркеты – в этой категории клиенты совершили более 67 млн покупок и потратили 53 млрд рублей.

∙ Транспорт – на поездки клиенты потратили 12 млрд рублей и платили картой более 16,6 млн раз.

∙ Рестораны и кафе – клиенты ВТБ совершили более 12 млн оплат и потратили 10 млрд рублей.

∙ Медицина, здоровье и красота – на эту категорию клиенты потратили 7,7 млрд рублей и совершили более 5,7 млн оплат.

∙ Развлечения и хобби – в этой категории клиенты ВТБ оплатили более 3,7 млн раз и потратили 5,2 млрд рублей.

В новогодний сезон выросли спрос и траты на путешествия. Например, на бронирование отелей, лагерей и кемпингов в новогодние каникулы спрос вырос примерно в полтора раза, а траты - более чем вдвое, до 1 млрд рублей.

В популярных российских направлениях для новогоднего отдыха среди клиентов ВТБ — Калининграде, Сочи, Санкт-Петербурге, Казани и Москве — траты на туризм, посещение кафе и ресторанов значительно возросли. В среднем расходы на эти категории увеличились почти в два раза, а спрос на них поднялся в диапазоне от 1,5 до 2 раз.

Средний чек в этих городах составил 1 407 рубль. Наибольшая сумма зафиксирована в Сочи – 1 548 рублей. Далее следуют Москва – 1 419 рублей, Санкт-Петербург – 1 244 рубля, Казань – 971 рубль и Калининград – 940 рублей.

В сфере развлечений спрос и расходы в большинстве из самых туристических городов также выросли в 1,5–2 раза.

«Помимо традиционного всплеска спроса на покупки в супермаркетах и ресторанах в новогодние каникулы, мы фиксируем двукратное увеличение трат на транспорт и путешествия. Это связано с активным развитием внутреннего туризма: многие выбирают горнолыжные курорты или популярные направления внутри страны. Праздники становятся отличным поводом открыть для себя новые места, осмотреть достопримечательности и порадовать себя покупками», - прокомментировал результаты исследования Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.
Фото: ВТБ.
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