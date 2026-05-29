Жуткие кадры пожара на складах под Аксаем опубликовали в донском МЧС

МЧС показало кадры с места крупного пожара на складах под Ростовом. ЧП произошло днем 29 мая в городе Аксае по адресу: Аксайский проспект, 31.По поступающей информации от МБУ АР УЧПС, возгорание началось на территории складов "Донского рубероидного завода". В складских помещениях хранились резина и строительные материалы. К моменту прибытия первых пожарных бригад площадь, охваченная огнем, составляла уже 700 квадратных метров.На месте происшествия сейчас работают 54 специалиста МЧС с использованием 19 единиц специальной техники. Густой черный дым от пожара распространился на значительное расстояние и наблюдается даже в районе Сельмаша города Ростова-на-Дону.В настоящее время причины возгорания и возможные пострадавшие устанавливаются.