Жуткие кадры пожара на складах под Аксаем опубликовали в донском МЧС



МЧС показало кадры с места крупного пожара на складах под Ростовом. ЧП произошло днем 29 мая в городе Аксае по адресу: Аксайский проспект, 31.
По поступающей информации от МБУ АР УЧПС, возгорание началось на территории складов "Донского рубероидного завода". В складских помещениях хранились резина и строительные материалы. К моменту прибытия первых пожарных бригад площадь, охваченная огнем, составляла уже 700 квадратных метров.


На месте происшествия сейчас работают 54 специалиста МЧС с использованием 19 единиц специальной техники. Густой черный дым от пожара распространился на значительное расстояние и наблюдается даже в районе Сельмаша города Ростова-на-Дону.


В настоящее время причины возгорания и возможные пострадавшие устанавливаются.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
