Крупный пожар охватил склады под Ростовом: клубы дыма видны за километры

Днем 29 мая в городе Аксае вспыхнул масштабный пожар на территории складов «Донского рубероидного завода». По информации ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание произошло на Аксайском проспекте, 31.

По предварительным данным, внутри складских помещений хранились резина и строительные материалы, что могло способствовать быстрому распространению огня. К моменту прибытия первых пожарных расчетов площадь возгорания уже достигла 700 квадратных метров.

Для ликвидации пожара на место происшествия были стянуты значительные силы: 54 специалиста и 19 единиц техники. Густой дым от пожара видно даже из отдаленных районов Ростова-на-Дону, включая Сельмаш.

Обстоятельства, приведшие к возгоранию, и точный объем причиненного ущерба устанавливаются. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
