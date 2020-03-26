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Появились кадры ликвидации крупного пожара на Левом берегу Дона

Появились кадры ликвидации крупного пожара на Левом берегу Дона
Появились кадры ликвидации пожара на Левом берегу Дона. Возгорание началось 18 марта на улице Чемордачка, 4а.

На Левом берегу загорелся камыш. Огонь охватил 25 гектаров. На кадрах с места происшествия видно, что сухая растительность до сих пор полыхает.

В результате возгорания погиб один из пожарных. Пока неизвестно, что стало причиной трагедии. Подробности уточняются.

Возгорание ликвидируют 144 сотрудника МЧС, привлечены 50 единиц техники. Кроме того, на месте работают вертолет МЧС и пожарный поезд.

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