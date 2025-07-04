МЧС опубликовало кадры тушения пожара повышенного ранга в Ростове

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростове-на-Дону пожарные борются с крупным возгоранием на улице Полтавской, которому присвоен повышенный ранг сложности. Главное управление МЧС по Ростовской области представило фотоматериалы с места событий.Согласно предварительной информации, возгорание произошло в жилом доме, расположенном по адресу Полтавская, 14, в дневное время 4 июля. К моменту прибытия пожарных расчетов пламя распространилось на площадь в 100 квадратных метров.В пресс-службе ведомства сообщили, что площадь, охваченная огнем, возросла до 160 квадратных метров.На месте происшествия задействованы 52 сотрудника МЧС и 16 единиц специализированной техники.