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МЧС опубликовало кадры тушения пожара повышенного ранга в Ростове

МЧС опубликовало кадры тушения пожара повышенного ранга в Ростове

В Ростове-на-Дону пожарные борются с крупным возгоранием на улице Полтавской, которому присвоен повышенный ранг сложности. Главное управление МЧС по Ростовской области представило фотоматериалы с места событий.

Согласно предварительной информации, возгорание произошло в жилом доме, расположенном по адресу Полтавская, 14, в дневное время 4 июля. К моменту прибытия пожарных расчетов пламя распространилось на площадь в 100 квадратных метров.

В пресс-службе ведомства сообщили, что площадь, охваченная огнем, возросла до 160 квадратных метров.

На месте происшествия задействованы 52 сотрудника МЧС и 16 единиц специализированной техники.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
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