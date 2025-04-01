Пенсионер получил ожоги при пожаре в ростовской многоэтажке

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

В Ростове-на-Дону в результате пожара в многоквартирном доме получил ожоги пожилой человек. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.Согласно информации ведомства, возгорание произошло в квартире, расположенной на шестнадцатом этаже многоэтажного дома, находящегося на улице Извилистой, 11/1. Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы около 9:03 1 апреля. Огонь быстро распространился, охватив предметы интерьера и личные вещи владельца квартиры.Ликвидировать возгорание, площадь которого составила два квадратных метра, удалось до прибытия пожарных расчетов. Представители ГУ МЧС по Ростовской области уточнили, что в результате инцидента пострадал мужчина в возрасте 71 года. Пострадавшего с ожогами различной степени тяжести госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.Предварительной причиной возникновения пожара называется неосторожность при курении. Предполагается, что непотушенная сигарета стала источником возгорания, приведшего к повреждению имущества в квартире пенсионера.