Житель Волгодонска вышел из дома и пропал без вести





В Ростовской области разыскивают пропавшего жителя Волгодонска. О том, где находится 39-летний Владимир Капитонов ничего неизвестно уже около месяца.



По словам родственников, 28 октября около девяти часов вечера мужчина вышел из дома и больше не вернулся.



В день пропажи житель Волгодонска был одет в синие джинсы и кожаную куртку. У волгодончанина есть особая примета. Его глаза разного цвета.



Всех, кто видел Владимира Капитонова или знает, где он может находиться, просят позвонить его матери по телефону 8-928-296-94-96.