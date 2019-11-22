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Житель Волгодонска вышел из дома и пропал без вести

Житель Волгодонска вышел из дома и пропал без вести

В Ростовской области разыскивают пропавшего жителя Волгодонска. О том, где находится 39-летний Владимир Капитонов ничего неизвестно уже около месяца.

По словам родственников, 28 октября около девяти часов вечера мужчина вышел из дома и больше не вернулся.

В день пропажи житель Волгодонска был одет в синие джинсы и кожаную куртку. У волгодончанина есть особая примета. Его глаза разного цвета.

Всех, кто видел Владимира Капитонова или знает, где он может находиться, просят позвонить его матери по телефону 8-928-296-94-96.

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