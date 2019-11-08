В Ростовской области без вести пропал 33-летний молодой человек



В Ростовской области разыскивается пропавший без вести молодой житель Волгодонска. О том, где находится 33-летний Руслан Кипкеев, ничего неизвестно уже больше двух недель.



Как сообщили в полиции, 23 октября волгодончанин ушёл из дома и до сих пор не вернулся. На вид пропавшему 30-35 лет. Молодой человек худощавого телосложения. Его рост составляет примерно 165 – 175 сантиметров.

- В день пропажи житель Волгодонска был одет в тёмно-серую куртку с тёмно-зелёными вставками, синие джинсы, чёрные кроссовки с белой окантовкой, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



Всем, кто видел Руслана Кипкеева или знает, где он может находиться, просят сообщить по телефону: 8(863)947-00-01, 8(999)471-03-43 или 02.

