Житель Ростовской области вышел из дома и пропал без вести

В Ростовской области разыскивается пропавший без вести житель Аксайского района.По данным полиции, 60-летний Владимир Тарзян ушёл из дома ещё 15 марта. Куда он мог направиться, неизвестно.В донском главке сообщили приметы пропавшего. На вид ему - 60-65 лет, рост средний, телосложение плотное. У мужчины прямоугольное красное лицо кавказского типа, чёрные волосы с сединой, карие глаза.В день пропажи дончанин был одет в чёрную вельветовую куртку, серые спортивные брюки, синие кроссовки, зелёно-чёрную шапку.С собой у мужчины были паспорт, водительское удостоверение и СНИЛС.Всех, кто знает, где находится Владимир Тарзян или видел его, просят позвонить по телефонам: 8 (863) 505-40-49 или 02, 020 – с мобильного.