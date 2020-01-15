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Житель Волгодонска, по вине которого погиб мужчина, отправился в тюрьму

Житель Волгодонска, по вине которого погиб мужчина, отправился в тюрьму
В Ростовской области вынесли приговор мужчине, по вине которого погиб человек. Решение вступило в силу 13 января.

По информации Волгодонского районного суда, трагедия произошла в сентябре 2019 года. Александр Б. повздорил со своим приятелем. В ходе конфликта мужчины стали драться. Александр несколько раз ударил товарища по лицу, после чего тот упал, сильно ударился головой, получив серьёзную травму. Пострадавшего доставили в больницу. Увы, он скончался в медицинском учреждении.

В суде сообщили, что в отношении Александра Б. возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Его признали виновным, мужчине назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима. Также он должен выплатить штраф в размере полмиллиона рублей.

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