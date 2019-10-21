На Дону вынесли приговор мужчине, забившему до смерти сожительницу



Суд Усть-Донецкого района Ростовской области вынес приговор местному жителю, забившему до смерти сожительницу.



В декабре 2018 года между подсудимым и его гражданской женой произошла ссора на бытовой почве. В тот момент мужчина был пьян. Он набросился на женщину и несколько раз ударил её кулаком по голове. Пострадавшая не стала обращаться в больницу. Через несколько дней она скончалась дома.



В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

- Подсудимому назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.



Суд учёл при вынесении приговора, что ранее мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков и отбывал наказание в местах лишения свободы. На приговор также повлияло то, что в его действиях имелся особо опасный рецидив преступлений.