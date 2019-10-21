Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону вынесли приговор мужчине, забившему до смерти сожительницу

На Дону вынесли приговор мужчине, забившему до смерти сожительницу
Суд Усть-Донецкого района Ростовской области вынес приговор местному жителю, забившему до смерти сожительницу.

В декабре 2018 года между подсудимым и его гражданской женой произошла ссора на бытовой почве. В тот момент мужчина был пьян. Он набросился на женщину и несколько раз ударил её кулаком по голове. Пострадавшая не стала обращаться в больницу. Через несколько дней она скончалась дома.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».
- Подсудимому назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Суд учёл при вынесении приговора, что ранее мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков и отбывал наказание в местах лишения свободы. На приговор также повлияло то, что в его действиях имелся особо опасный рецидив преступлений.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.