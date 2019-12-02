В Ростовской области вынесли приговор мужчине, до смерти забившему незнакомца



Таганрогский суд в Ростовской области вынес приговор мужчине, до смерти избившему незнакомца. Александр Л. получил 13 лет колонии строгого режима.



В августе 2019 года обвиняемый повздорил со своей жертвой. Александр был пьян и стал руками и ногами избивать 37-летнего мужчину. Он нанёс ему порядка 20 ударов по голове и туловищу. От полученных травм потерпевший скончался на месте.



В отношении Александра возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Приговором суда его признали виновным, мужчине назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.