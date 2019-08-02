Два года условно получил таганрожец за убийство приятеля
Фото: zab.ru
Житель Таганрога, по вине которого погиб его приятель, получил условный срок. Знакомый обвиняемого погиб в результате единственного удара.
Ссора между приятелями произошла утром 18 апреля возле торгового центра «Москва». Мужчины поскандалили, а затем начали драться. 38-летний таганрожец локтем ударил знакомого по лицу. Тот потерял равновесие и упал, ударившись затылком. Травма головы оказалась смертельной.
Мужчина испугался и попытался оказать помощь пострадавшему, но, к сожалению, он уже был мёртв.
В отношении жителя Таганрога было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
При вынесении приговора суд учёл, что у обвиняемого есть несовершеннолетний ребёнок, а также то, что он является опекуном отца-инвалида, сообщает DonDay.ru.
Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно. Приговор в законную силу не вступил.