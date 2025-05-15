Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Житель Ростовской области жестоко избил прохожего под Саратовом

Житель Ростовской области жестоко избил прохожего под Саратовом

В Саратовской области сотрудники прокуратуры сообщили о жестоком нападении, совершенном двумя преступниками на своего знакомого.

Происшествие случилось в городе Балаково в декабре 2020 года. Следствие установило, что 37-летний ростовчанин и его знакомый заранее планировали нападение на потерпевшего.

Злоумышленники подстроили засаду возле входа в дом на улице Леонова. Под ложным предлогом они приблизились к своей цели, после чего неожиданно атаковали мужчину, нанося удары. Один из нападавших удерживал жертву, в то время как другой бил его металлической трубой.

- В результате этого акта насилия потерпевший получил серьезные телесные повреждения, которые привели к существенной утрате его работоспособности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В отношении 37-летнего гражданина, прибывшего из Ростовской области, было инициировано уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Суд вынес решение о наказании обвиняемого в виде лишения свободы на срок четыре года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Фото: нейросеть
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.