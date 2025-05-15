Житель Ростовской области жестоко избил прохожего под Саратовом

Фото: нейросеть

В Саратовской области сотрудники прокуратуры сообщили о жестоком нападении, совершенном двумя преступниками на своего знакомого.Происшествие случилось в городе Балаково в декабре 2020 года. Следствие установило, что 37-летний ростовчанин и его знакомый заранее планировали нападение на потерпевшего.Злоумышленники подстроили засаду возле входа в дом на улице Леонова. Под ложным предлогом они приблизились к своей цели, после чего неожиданно атаковали мужчину, нанося удары. Один из нападавших удерживал жертву, в то время как другой бил его металлической трубой.- В результате этого акта насилия потерпевший получил серьезные телесные повреждения, которые привели к существенной утрате его работоспособности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.В отношении 37-летнего гражданина, прибывшего из Ростовской области, было инициировано уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".Суд вынес решение о наказании обвиняемого в виде лишения свободы на срок четыре года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.