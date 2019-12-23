В Ростовской области без вести пропал 88-летний пенсионер





В городе Волгодонске без вести пропал пожилой местный житель. 88-летний Василий Никитович Шовкопляс пропал 22 декабря.



Об исчезновении пенсионера сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». В день пропажи мужчина ушёл на прогулку и обратно не вернулся. Родственники сразу заявили в полицию, а также обратились за помощью к волонтёрам.



Известно, что мужчина не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.



В поисковом отряде сообщили приметы пропавшего. Рост мужчины – 168-170 сантиметров, у него худощавое телосложение, седые волосы, короткая стрижка, серо-голубые глаза.



В день пропажи мужчина был одет в серую куртку с капюшоном, чёрную вязаную шапку, оранжевую олимпийку, чёрные утеплённые брюки, чёрные полуботинки. С собой у пенсионера была трость.



Всех, кто знает, где находится Василий Никитович Шовкопляс или видел его, просят сообщить по телефонам горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112.